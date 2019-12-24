Mengen'de türkü ve şiir dinletisi yapıldı
Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Hasbihal grubu, türkü ve şiir dinletisi düzenledi.
Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Hasbihal grubu, türkü ve şiir dinletisi düzenledi.
Mengen Aşçılık Lisesi salonunda "Kazancımız çocuklara kitap olsun" sloganıyla gerçekleştirilen dinletiye Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Turhan Bulut, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Hasbihal grubunca seslendirilen türkü ve şiirler, salondakiler tarafından büyük beğeni aldı.
Gecenin geliriyle alınacak kitaplar öğrenciler bağışlanacak.