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Mengen'de taksinin çarptığı inek telef oldu

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Mengen'de taksinin çarptığı inek telef oldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde taksinin çarptığı inek telef oldu.

MENGEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde taksinin çarptığı inek telef oldu.

Mengen'den Pazarköy istikametine seyreden Hüseyin Y. idaresindeki 14 T 0049 plakalı taksi, Yörükler köprüsü mevkisinde yola aniden çıkan ineğe çarptı.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı, inek telef oldu.

???????Araçta ise hasar meydana geldi.

Mengen'de taksinin çarptığı inek telef oldu

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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