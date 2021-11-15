Mengen'de taksinin çarptığı inek telef oldu
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mengen ilçesinde taksinin çarptığı inek telef oldu.
MENGEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde taksinin çarptığı inek telef oldu.
Mengen'den Pazarköy istikametine seyreden Hüseyin Y. idaresindeki 14 T 0049 plakalı taksi, Yörükler köprüsü mevkisinde yola aniden çıkan ineğe çarptı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı, inek telef oldu.
???????Araçta ise hasar meydana geldi.
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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