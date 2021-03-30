Mengen'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Mengen'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Mengen'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahmut Demir ve emniyet personeliyle Atatürk ve Gökçesu caddelerinde iş yerlerini denetledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Büyükkılıç, işletme sahiplerinden kurallara uymalarını istedi.

Büyükkılıç, esnafa yeni alınan tedbirler konusunda da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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