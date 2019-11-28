Mengen'de evde yangın

28.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:04

Bolu'nun Mengen ilçesinde, kalorifer kazanında meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan bedensel engelli Durmuş Eren'e ait prefabrik evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, bedensel engelli olan ev sahibi ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkartıldı.

Kaynak: AA