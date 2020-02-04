Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı
Haberler » Güncel » Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı - Haber

Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

04.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:28
Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı

'nun ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

Fiziki şartları yetersiz olduğu için yeni bir binaya taşınması yönünde karar verilen Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binası tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren inşaat sürecinin bitmesinin ardından öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yeni okul binasına eğitim almaya başladı.

Alt katı ise Cumhuriyet İlkokulu'na tahsis edilen binada bulunan 12 derslikte 180 öğrenci eğitim görüyor.

Okul binasında bilgisayar, görsel sanatlar ve müzik sınıfları ile çok amaçlı salon ve kütüphane de bulunuyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler