Mengen Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı

04.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:28

Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı.

Fiziki şartları yetersiz olduğu için yeni bir binaya taşınması yönünde karar verilen Atatürk Ortaokulu'nun yeni hizmet binası tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren inşaat sürecinin bitmesinin ardından öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yeni okul binasına eğitim almaya başladı.

Alt katı ise Cumhuriyet İlkokulu'na tahsis edilen binada bulunan 12 derslikte 180 öğrenci eğitim görüyor.

Okul binasında bilgisayar, görsel sanatlar ve müzik sınıfları ile çok amaçlı salon ve kütüphane de bulunuyor.

Kaynak: AA