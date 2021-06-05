Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
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Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı

Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yol altındaki menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yol altındaki menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yahyalı ilçesi Çamlıca Mahallesi Suna Yaylası mevkisinde besici Şahin Türköz'ün otlattığı büyükbaş hayvanlardan biri, yol altındaki menfeze sıkıştı. Türköz'ün ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla inek, halat yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan hayvan, sahibine teslim edildi.  


Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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