Menfeze Düşen Köpek Kurtarıldı

Kastamonu'da, menfezde mahsur kalan köpek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Salıpazarı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak, bir köpeğin Karaçomak deresindeki menfeze düştüğünü ihbar etti.



Yaklaşık 5 metre derinliğindeki menfezin önünde su birikintisi olması nedeniyle köpeğin mahsur kaldığı yere itfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşamadı.



Dereye, kepçeyle inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardılar.



Köpek, hayvan ambulansı ile Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.