Samsun'da Girdiği Menfezde Uyuyakalan Genç, Polis Ekiplerini Alarma Geçirdi

Samsun'da Girdiği Menfezde Uyuyakalan Genç, Polis Ekiplerini Alarma Geçirdi

Samsun'da bisikletiyle girdiği menfezde uyuyakalan genç, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar, menfezin içinde bir gencin yattığını fark edince, ölmüş olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genci uyandırarak menfezden dışarı çıkardı.

Samsun'da Girdiği Menfezde Uyuyakalan Genç, Polis Ekiplerini Alarma Geçirdi

Samsun'da bisikletiyle girdiği menfezde uyuyakalan genç, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşlar, menfezin içinde bir gencin yattığını fark edince, ölmüş olabileceğini düşünerek polise haber verdi.

VATANDAŞLAR, GENCİN ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Samsun Canik ilçesinin 200 Evler mevki Çevre yolunda meydana gelen olayda, bisikletiyle menfeze giren 18 yaşındaki Ömürcan K., menfezin diğer ucunda uyuyakaldı. Vatandaşlar yolun karşı tarafından menfezin içinde bir gencin yattığını fark edince ölmüş olabileceği ihtimali üzerine olayı polise bildirdi.

EKİPLER GENCİ MENFEZDEN DIŞARI ÇIKARDI

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yattığı yerden uyanan genç, polis ve itfaiye tarafından menfezden dışarı çıkartıldı. Polis üst araması yaptığı Ömürcan K., menfezde uyuya kaldığını söyledi. Ömürcan K., daha sonra bisikletine binerek evine gitti.

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