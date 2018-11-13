Menfezde Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti. Yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alınan bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi, tuzağı kontrollü şekilde imha etti. Karayolunda ve menfezde hasar meydana gelen olayla ilgili yapılan incelemede, 60 litrelik bidonda 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 Kasım 2018 Salı günü Kocaköy ilçesi Gökçen - Gözebaşı Mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi sevk edilerek patlayıcılar yerinde imha edilmiş, imha işlemi sonrasında yol ve menfez tamamen tahrip olmuştur. Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde; 60 litrelik jelikan bidon içerisine, yaklaşık 70 kilo ağırlığında Amonyum Nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulgular Kriminal Laboratuara gönderilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."