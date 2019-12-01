Menfezde mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Menfezde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde bir menfezde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:40
Menfezde mahsur kalan köpek kurtarıldı

'ın ilçesinde bir menfezde mahsur kalan köpek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ekiciler Mahallesinde meydana geldi. Menfezde bir köpeğin mahsur kaldiğı bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpek hızla olay yerinden uzaklaştı. - VAN

Kaynak: İHA
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