Menfezde 5 Kilo Uyuşturucu Bulundu

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde menfezde saklı halde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucuyu sakladıkları yeri söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde söylediği menfezde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 5 kilo 250 gram esrar buldu. Esrara el konulurken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Elazığ

Kaynak: DHA