Menfez ne demek? Menfez anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Menfez, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Menfez ne demek? Menfez anlamı ne? İşte, Menfez kelimesin anlamı!