Menfez ne demek? Menfez anlamı ne?
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Menfez ne demek? Menfez anlamı ne?

03.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:55
Menfez ne demek? Menfez anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Menfez, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Menfez ne demek? Menfez anlamı ne? İşte, Menfez kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Menfez kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Menfez anlamı ne? Menfez ne demek?

MENFEZ NE DEMEK?

Menfez:

Arapça menfe?

1. isim, eskimiş Girecek veya geçecek yer, delik:

"Atılan gülle ve lağımlardan kale duvarlarında geniş menfezler açıldı." - Orhan Seyfi Orhon

2. isim, eskimiş Genellikle banyo ve tuvaletlerde bulunan, panjur gibi açılıp kapanan havalandırma penceresi.

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