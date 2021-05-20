Menfez çalışmaları İle yol geçişleri güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Medar ve Çobanhasan Mahallerinde dere geçiş noktalarında menfez çalışması yaparak taşkınlar için önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Medar ve Çobanhasan Mahallelerinde dere geçiş noktalarında toplamda 13 adet prefabrik kutu menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile yol geçiş noktalarında yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.

Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür

Medar Mahalle Muhtarı Sırrı Başlamış, "Özellikle kış aylarında sıkıntı yaşadığımız bazı noktalarda bir takım çalışmalar oldu. MASKİ ekiplerimizin çalışmaları ile menfezler yerleştirilerek mahalleliye rahat nefes aldırıldı. Ben çalışmalardan ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çobanhasan Mahalle Muhtarı Gazi Kara, Menfez çalışmalarının büyük önem arz ettiğine değinerek, "Yol geçişlerimiz MASKİ sayesinde güvenli hale getirildi. Çalışmalardan mahalleli olarak çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler