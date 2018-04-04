Menenjit Teşhisi Konulan Öğrencinin Sınıf Arkadaşları ve Ailesi Tedaviye Alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menenjit teşhisi konulan lise öğrencisinin sınıf arkadaşları ve ailesine antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

Ergene Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi B.S.(15) önceki gün okulda rahatsızlandı. Önce Çorlu Devlet Hastanesine ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen öğrenciye menenjit teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından gençle yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine tedbir amaçlı antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandığı bildirildi. B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken 540 öğrencinin eğitim gördüğü okulda eğitimin devam ettiği kaydedildi.

Ergene Kaymakamlığı olarak konunun intikal ettirilmesinin ardından gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Kaymakam Fatih Kızıltoprak, "Öğrencimize menenjit teşhisi konuldu. Yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen antibiyotik tedavisine başlandı. Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğreniyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ