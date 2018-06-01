Menengiç Ağaçları Antep Fıstığı Verecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde aşılanan 120 menengiç ağacı Antep Fıstığı verecek.

Salihli Ziraat Odası ve Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirmiş olduğu Akören Mahallesindeki menengiç ağaçlarına Antep Fıstığı aşılama çalışmaları tamamlandı. Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, 15 çiftçinin sahip olduğu 120 menengiç ağacına yaklaşık 400 Antep Fıstığı aşısı yapıldığını söyledi.

Menengiç ağaçlarını aşılayarak çiftçilere yeni bir kazanç kapısı açmayı amaçladıklarını belirten Demir, "Dağlarımızda doğal olarak yetişmekte olan menengiç ağaçlarına Antep Fıstığı aşılanarak üreticilerimize yeni bir ürün ve gelir olanağı sağlanmak, Salihlimizde Antep Fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amaçlanmıştır" dedi.

Yabani menengiç ağaçlarının Antep Fıstığı olarak kazandırmak için, aşılama çalışmalarının önümüzdeki senelerde de devam edeceğini belirten Demir, menengiç ağaçlarına, Antep Fıstığı aşılama çalışmalarında maddi ve manevi desteği olan Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ile aşılama çalışmalarında yardımcı olan Murat Karaman ve Sebahattin Kabak'a teşekkür etti. - MANİSA