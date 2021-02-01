Menemensporlu Furkan'a Süper Lig'den talip var
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Menemensporlu Furkan'a Süper Lig'den talip var

01.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:41
Menemensporlu Furkan'a Süper Lig'den talip var

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bu sezon vitrine çıkan genç stoper Furkan Bayır'a Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bu sezon vitrine çıkan genç stoper Furkan Bayır'a Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Resmi imzaların atılmasının ardından 20 yaşındaki savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında Menemen ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Furkan, gelecek sezon Süper Lig temsilcisinde görev yapacak. Genç defans oyuncusu bu sezon ligde 16 maçta, kupada 1 müsabakada görev aldı.

İSMAİL HAKTAN TAMAMMenemenspor dış transferde Tuzlaspor'dan sağ kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı ile anlaştı. Balçovaspor altyapısından yetişip Bursaspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Manisaspor, Manisa FK ve Hekimoğlu Trabzon kulüplerinde de oynadı. İsmail Haktan, 1'inci Lig'de 163 maçta 25 gol attı. Deneyimli oyuncu ilk yarıda Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon'da 8, 1'inci Lig'de Tuzlaspor'da ise 1 maçta görev aldı..


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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