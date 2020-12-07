Menemenspor zorlu sınavda
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Menemenspor zorlu sınavda

07.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:47
Menemenspor zorlu sınavda

TFF 1'inci Lig'de evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak 13 puana ulaşarak 11'inci sıraya yükselen Menemenspor, yarın 5'inci basamakta yer alan 20 puanlı Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak 13 puana ulaşarak 11'inci sıraya yükselen Menemenspor, yarın 5'inci basamakta yer alan 20 puanlı Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 13'üncü hafta mücaledesini Mert Güzenge yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

Ligde oynadığı son maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan İzmir temsilcisi, 6 haftadır kaybetmeyen rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Güçlü bir takımla karşılaşacağız ancak biz de kendimize güveniyoruz. İzmir'e puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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