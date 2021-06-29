Menemenspor Yusuf'u istiyor
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Menemenspor Yusuf'u istiyor

Menemenspor Yusuf'u istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Menemenspor, 2 sezondur Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talum'u yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Menemenspor, 2 sezondur Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talum'u yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin genç sağ beki 1 sene daha kiralamak için Göztepe ile görüşmelere başladığı bildirildi. Göztepe'den orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu da kiralayan Menemenspor'un sarı-kırmızılılardan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Göztepe'nin alt yapısından yetişen 19 yaşındaki Yusuf geçen sezon 1'inci Lig'de 29 maçta forma giyip 1 de asist yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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