Menemenspor Yusuf'u istiyor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Menemenspor, 2 sezondur Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talum'u yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Menemenspor, 2 sezondur Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talum'u yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin genç sağ beki 1 sene daha kiralamak için Göztepe ile görüşmelere başladığı bildirildi. Göztepe'den orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu da kiralayan Menemenspor'un sarı-kırmızılılardan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Göztepe'nin alt yapısından yetişen 19 yaşındaki Yusuf geçen sezon 1'inci Lig'de 29 maçta forma giyip 1 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı