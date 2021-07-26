Menemenspor yenilgiyi takmadı
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Menemenspor yenilgiyi takmadı

Menemenspor yenilgiyi takmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybederken, teknik direktör Cenk Laleci sonuca takılmadıklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybederken, teknik direktör Cenk Laleci sonuca takılmadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un kaliteli ve iyi bir takım olduğunu dile getiren Laleci, "Özel maçlarda alınan galibiyet ya da yenilgiler kriter değildir. Biz eksikliklerimizi gördük. Antalyaspor'a karşı iyi işler de yaptık. Önemli olan artılarımızı ve eksilerimizi değerlendirip takım olabilmek" dedi.Menemenspor'un maçtaki tek golünü yeni transferi Ahmet Sagat attı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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