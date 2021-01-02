Menemenspor yeni bir sayfa açacak
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Menemenspor yeni bir sayfa açacak

02.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:33
Menemenspor yeni bir sayfa açacak

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçında galibiyet alamayıp teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de son 6 maçında galibiyet alamayıp teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor. Ümit Karan'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı lacivertlilerde futbolcuların alacak sorunu çözülürken, futbolcuların da bir hayli hırslı olduğu görüldü. Kariyerinde ilk kez 1'inci Lig takımının başına geçen Ümit Karan, memleketi Adana'da açılışı yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Adana Demirspor karşısında ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Genç bir takımız. Amacımız baskılı ve ofansif futbol oynamak" diye konuştu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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