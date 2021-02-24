Menemenspor, yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak
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Menemenspor, yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak

24.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:22
Menemenspor, yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak

TFF 1. Lig'de 23. haftanın son karşılaşmasında Bursaspor ile Menemenspor yarın karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 23. haftanın son karşılaşmasında Bursaspor ile Menemenspor yarın karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligin ikinci devresinde oynadığı 5 maçta 7 puan alan Menemenspor, geçen hafta düşme hattındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 6-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Haftaya 23 puan ve averajla 14. sırada giren Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 4 puan önünde yer alıyor.

İsmail Haktan Odabaşı'nın sakatlığının bulunduğu Menemenspor'da cezalı Abdulkadir Öksüz ile Akanbi Rasheed forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor, 31 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Menemenspor, ligin ilk devresinde İzmir'de karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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