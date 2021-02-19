Menemenspor, yarın Akhisarspor'u ağırlayacak
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Menemenspor, yarın Akhisarspor'u ağırlayacak

19.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:58
Menemenspor, yarın Akhisarspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Menemenspor ile Akhisarspor, 22. hafta mücadelesinde yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Menemenspor ile Akhisarspor, 22. hafta mücadelesinde yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Akhisarspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Ligde ikinci devreye Altınordu galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen Menemenspor, haftaya 20 puan ve averajla 14. sırada girdi. Menemenspor, kendi evinde galip gelemediği son 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Berkay Samancı'nın da takımla çalışmalara başladığı İzmir temsilcisinde eksik bulunmuyor.

İkinci yarıya Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetleriyle başladıktan sonra Aydeniz Et Balıkesirspor ve Yılport Samsunspor maçlarını puansız geçen Akhisarspor, haftaya 19 puan ve averajla 16. sırada düşme hattında girdi.

İki takım arasında ilk yarıda Akhisar'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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