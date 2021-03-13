Menemenspor, yarın Adanaspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de 27'şer puanı bulunan Menemenspor ile Adanaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de 27'şer puanı bulunan Menemenspor ile Adanaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda hakem Murat Erdoğan'ın yöneteceği Menemenspor-Adanaspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Ev sahibi ekip, ligde 27 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 14. durumda bulunuyor. Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Beypiliç Boluspor'a mağlup olan Menemenspor, geçen hafta da Ankaraspor'la berabere kaldı.

İzmir temsilcisinde Rıdvan Koçak'ın sakatlığı bulunuyor.

Ligde Eskişehirspor'u yendikten sonra çıktığı 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alan Adanaspor, aynı puana sahip olduğu Menemenspor'un önünde 13. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Adana'daki karşılaşma Adanaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz