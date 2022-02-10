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Menemenspor vitrini yeniledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor vitrini yeniledi

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor devre arasında 8 transfere imza atarak takımı yeniledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor devre arasında 8 transfere imza atarak takımı yeniledi. Ara transfer döneminde kaptan Mazlum, Rasheed ve Alhassan'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde geçen ay Ümraniyespor'dan transfer edilen Senegalli forvet Honore Gomis 1 maça çıktıktan sonra gönderilirken, forma şansı bulamayan Edouard Ndiaye'nin de sözleşmesi feshedildi.

İzmir temsilcisi ara tranfserde Lanre Kehinde, Fabjon Bajrami, Anıl Yaşar, Mahmut Akan, Oğuzhan Aydoğan'ın ardından Kocaelispor'dan Gineli ön libero Abdoulaye Cisse'yi kiralayıp, Nijeryalı Harrison Izuchukwu Jiakponna ve Chibuike Elijah Ubah ile sözleşme imzalayarak transferi kapattı. Teknik direktör Cenk Laleci güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Transferde gereken tüm hamleler yapıldı. Artık biz de seri galibiyetler alarak takımımızı üst sıralara taşıyacağız" dedi.


Menemenspor vitrini yeniledi

Menemenspor vitrini yeniledi

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Transfer, Manisa, Pazar, Spor, Haberler

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