Menemenspor'un rakibi Samsunspor
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Menemenspor'un rakibi Samsunspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'un rakibi Samsunspor

TFF 1'inci Lig'de son olarak Royal Hastanesi Bandırmaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın evinde Süper Lig'i hedefleyen Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

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TFF 1'inci Lig'de son olarak Royal Hastanesi Bandırmaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın evinde Süper Lig'i hedefleyen Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Aydın Yılmaz müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ümit Karan alt sıralardan kurtulma adına çok kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Karan, "Düşme hattının 5 puan üzerindeyiz ancak son 5 hafta öncesi tam olarak rahat değiliz. Samsunspor güçlü bir takım. Ancak biz kendi işimize bakacağız ve istediğimiz sonucu alacağız" dedi. Ligde Menemenspor 30 puanla 15'inci sırada yer alırken, 57 puanlı Samsunspor 2'nci sırada direkt Süper Lig hattında bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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