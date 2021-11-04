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Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren Nasadoge Menemenspor 12'nci hafta müsabakasında yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren Nasadoge Menemenspor 12'nci hafta müsabakasında yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, geçen haftayı çok çalışarak değerlendirdiklerini söyledi. Genç teknik adam, "İstanbulspor deplasmanından istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Dış sahada çok iyi performans gösteremedik. Oynadığımız 5 maçta 1 puan alabildik. Ancak bu kötü istatistiğe son vereceğiz" dedi. Menemenspor, ligde 10 maçta 11 puanla alt sıralarda yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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