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Menemenspor'un rakibi Eyüpspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'un rakibi Eyüpspor

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemenspor yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

MANİSA (DHA) - TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemenspor yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçta 4 puan toplamamız takımın moral ve motivasyonunu artırdı. Taraftarımız önünde Eyüpspor müsabakasını da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Menemenspor'un rakibi Eyüpspor - Haberler Spor
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