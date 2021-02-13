Menemenspor'un rakibi Balıkesirspor
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Menemenspor'un rakibi Balıkesirspor

13.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:02
Menemenspor'un rakibi Balıkesirspor

TFF 1'inci Lig'de üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarını kaybederek düşme potasına giren Menemenspor, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek.

TFF 1'inci Lig'de üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarını kaybederek düşme potasına giren Menemenspor, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Teknik Direktör Ümit Karan art arda alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ifade etti. Evlerinde kazanacaklarına inandığını söyleyen Karan, "Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmamız gerekiyor. Balıkesirspor bizim en ciddi rakiplerimizden. Kazanıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısından oynanan maçı Menemenspor deplasmanda 2-1 kaybetmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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