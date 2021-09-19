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Menemenspor'un rakibi Ankaragücü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'un rakibi Ankaragücü

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip çıkışa geçen Menemenspor yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip çıkışa geçen Menemenspor yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, Ankara'dan puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi. Takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu ifade eden Laleci, "Manisa FK galibiyetiyle üzerimizdeki ölü toprağını attık. Ankaragücü iyi bir takım ancak biz de kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu döneceğiz" dedi.


- İzmir

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Haber: Menemenspor'un rakibi Ankaragücü - Haberler Spor
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