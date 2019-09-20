Menemenspor'un önceliği kaybetmemek

20.09.2019 10:29

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor evine puan ya da puanlarla dönmenin heabını yapıyor. Sportif direktör Cenk Laleci, ligdeki ilk 2 deplasmandan 4 puan çıkardıklarını belirterek, "Eskişehirspor taraftarının oluşturduğu atmosferle zorlu deplasmanlardan biri. Biz de çok iyi bir takımız. Kolay maç olmayacak. Elbette 90 dakikayı galip bitirmek isteriz ancak yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz. Biz takıma inanıyoruz, oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi gösterip istediğimiz sonucu alacak" dedi.

Kaynak: DHA