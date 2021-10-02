Menemenspor'un morali bozuldu

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'ya deplasmanda tek golle boyun eğen Menemenspor'un keyfi kaçtı. Son 3 maçta hanesine 5 puan yazdıran sarı-lacivertliler 9'uncu dakikada topu ağlarında görürken, karşılaşmayı çeviremedi.

Teknik direktör Cenk Laleci, hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, "Altınordu karşısına moralli ve motivasyonlu çıktık. Puan ya da puanlar alabilmek için her şeyi denedik. Üzüldük ancak yeniden toparlanacağız. Takımımın kalitesinden şüphem yok" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri