Menemenspor'un kozu Rasheed olacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan'ın en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan'ın en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak. Menemenspor'a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor'dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 21 yaşındaki forvet güçlü fiziğiyle de dikkat çekmeye başladı. Ümit Karan'ın istikrarlı bir şekilde onbirde görevlendiriği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed'in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı