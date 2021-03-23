Menemenspor'un kozu evi
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Menemenspor'un kozu evi

23.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:28
Menemenspor'un kozu evi

Spor Toto 1'inci Lig'de 28 puanla 15'inci sırada yer alıp düşme hattının 3 puan önünde bulunan Menemenspor, son 7 haftanın 4'ünde rakiplerini iç sahada ağırlayacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de 28 puanla 15'inci sırada yer alıp düşme hattının 3 puan önünde bulunan Menemenspor, son 7 haftanın 4'ünde rakiplerini iç sahada ağırlayacak. Sarı-lacivertliler milli ara sonrası 28'inci haftada evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. 29'uncu haftada Bandırmaspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, 30'uncu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta play-off yarışı veren İstanbulspor'a misafir olacak Menemenspor, 32'inci haftada düşme hattında bulunan Eskişehirspor önünde sahasında ter dökecek. 

Ligde 33'üncü haftada deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Ankara Keçiörengücü önünde puan savaşı verecek sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında ise evinde güçlü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ligde kolay maç olmadığını ancak kalan haftalarda iç saha avantajını kullanmak istediklerini belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Tek amacımız en kısa sürede ateş hattından uzaklaşmak. Kolay maç ve kolay rakip yok. Sahaya çıktığımızda rakibimizden daha fazla mücadele edip kazanmak için mücadele etmek zorundayız. Kalan tüm maçlarımız final havasında. Bu sene gemiyi sağ salim limana yanaştırmak tek düşüncemiz ve hedefimiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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