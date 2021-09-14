Menemenspor'un konuğu Manisa FK

TFF 1'inci Lig'de geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki Ege ekibi Menemenspor ve Manisa Futbol Kulübü yarın karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, konuk Manisa FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından önce sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Fransız golcü Guevin Tormin mücadelede forma giyemeyecek.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, son 3 maçı mağlubiyetle bitirdiklerini hatırlatarak, "Manisa Futbol Kulübü iyi bir takım. Sezona iyi başladılar. Biz de artık çıkışa geçmek istiyoruz. Sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi.Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra BŞB Erzurumspor'a evinde kaybederek 39 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Manisa FK'da Serkan Özbalta ise, "Geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Zorlu maça çıkacağız ancak elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri