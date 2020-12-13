Menemenspor'un konuğu İstanbulspor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Son 4 maçımızı kaybetmedik. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. İstanbulspor iyi bir rakip, ancak biz de çıkışa geçtik. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı