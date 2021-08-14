Menemenspor'un konuğu BŞB Erzurumspor
TFF 1'inci Lig'de Menemenspor, yeni sezonun ilk maçına yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde çıkacak.
TFF 1'inci Lig'de Menemenspor, yeni sezonun ilk maçına yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde çıkacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ligde üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Menemenspor, zorlu maraton öncesi kadrosunu genç oyuncularla takviye etti. Erzurumspor, geçen sezon Süper Lig'e mendil sallamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı