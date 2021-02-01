Menemenspor'un keyfi kaçtı
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Menemenspor'un keyfi kaçtı

01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51
Menemenspor'un keyfi kaçtı

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Giresunspor'a 4-0 yenilen Menemenspor'da moraller bozuldu.

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Giresunspor'a 4-0 yenilen Menemenspor'da moraller bozuldu. Önceki hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 4-2 yenerek umutlanan sarı-lacivertliler Giresunspor karşısında direnemedi. Sahasında farklı mağlup olan Menemenspor düşme hattının bir basamak üzerinde haftayı kapattı.

Teknik direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, "Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var" dedi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas'ın Aydeniz Et Balıkesirspor'la anlaştığı bildirildi. Bu sezon başında KF Laçi takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Menemenspor'da as oyunculardan Sikiru Olatunbosun, Kamara, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir ve Selmani de daha önce takımdan ayrılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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