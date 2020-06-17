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Menemenspor'un jokeri Rıdvan

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık aradan sonra cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'un sağ beki Rıdvan Koçak, takımın banko isimlerinden biri oldu.

Menemenspor'un jokeri Rıdvan
17.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:56

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık aradan sonra cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'un sağ beki Rıdvan Koçak, takımın banko isimlerinden biri oldu. Devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu teknik direktör Cenk Laleci tarafından stoperde ve sol bekte de oynatıldı. Savunmanın her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncu joker görevi görürken, ikinci yarıda 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Rıdvan'dan övgüyle bahseden Cenk Laleci, "Rıdvan'a hangi bölgede görev versek elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendisine çok güveniyorum. Tecrübesi, karakteri ve çalışkanlığıyla ekibimizdeki gençlerin örnek olacağı bir isim. Ona maçlar yeniden başlayınca kalan haftalarda büyük görev düşecek" dedi.


Kaynak: DHA

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