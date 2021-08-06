Menemenspor'un inancı tam
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Menemenspor'un inancı tam

Menemenspor'un inancı tam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken, sergilediği futbolla umut verdi. Son iki özel maçı Süper Lig ekipleriyle oynadıklarını vurgulayan teknik direktör Cenk Laleci, "Antalyaspor ve Göztepe ile bize göre önemli iki karşılaşmaya çıktık. Maçlarımızı 4-1 ve 3-2 kaybettik ama sonuca asla takılmıyoruz. Takımımız iyi yolda. Her geçen gün eksik yönlerimizi geliştiriyoruz. Sezona hazır bir şekilde gireceğimize inancım tam. Takviye çalışmalarımız da devam edecek" diye konuştu. 


Menemenspor'un inancı tam
Menemenspor'un inancı tam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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