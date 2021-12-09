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Menemenspor'un gözü yüksekte

Menemenspor'un gözü yüksekte
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanmaları halinde hedeflerinin çok daha büyüyeceğini söyledi. İstanbul'dan galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Kazanırsak 21 puana yükseleceğiz ve Play-Off hattına dayanacağız. Son maçlarda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Moralimiz ve güvenimiz yerinde. Alt sıralardan uzaklaştık şimdi hedefimiz daha da büyüyecek. Ben takımıma inanıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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