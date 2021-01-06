Menemenspor'un gençlerine dev talipler

TFF 1'inci Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılıp devreyi alt sıralarda kapatan Menemenspor'un iki genç futbolcusu Furkan Bayır ve Yusuf Talum'a Süper Lig'de dev talipler çıktı.

TFF 1'inci Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılıp devreyi alt sıralarda kapatan Menemenspor'un iki genç futbolcusu Furkan Bayır ve Yusuf Talum'a Süper Lig'de dev talipler çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vetrine çıkardığı Furkan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaraylı kurmayların bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi. Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf Talum'u da Beşiktaş'ın takip ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Yusuf için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teklif götüreceği ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı