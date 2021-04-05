Menemenspor umut verdi

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la puan farkını 4'e çıkardı.

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la puan farkını 4'e çıkardı. Ligin kalan 6 haftasında zorlu mücadelelere çıkacak Menemenspor, sergilediği futbolla taraftarına umut verdi.

TFF 1. Lig'de küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Menemenspor, potadaki rakibi Akhisarspor'un kaybetmesiyle evinde Ümraniyespor karşısına moralli bir şekilde çıktı. Maç boyunca mücadeleci bir futbol sergileyen sarı-lacivertli ekip, 1-1'lik beraberliğe rağmen taraftarına umut verdi. 28 hafta sonunda 29 puana ulaşan ve 15. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 16. sıradaki Akhisarspor'la puan farkını 4'e yükseltti.

Kalan 6 maçta ligde kalma mücadelesi verilecek

Menemenspor'da, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalar yapan Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını ve hepsinin final niteliği taşıdığını belirterek, ligde kalıcı olmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sarı-lacivertliler, ligin 29. haftasında Bandırmaspor deplasmanında mücadele verecekken, 30. haftada şampiyonluk adaylarından Samsunspor'u konuk edecek. 31. haftada İstanbulspor'a konuk olacak olan Menemenspor, 32. haftada küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 33.haftada konuk olacağı Keçiörengücü maçının ardından ise ligin son haftasında ise yine şampiyonluk yarışı içindeki Adana Demirspor'u ağırlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı