Menemenspor umut verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor umut verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor umut verdi

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la puan farkını 4'e çıkardı.

Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
Spor yorumcusu Çakar'dan gündemi sallayacak iddia: Federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusunu onaylamış!
Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı
Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la puan farkını 4'e çıkardı. Ligin kalan 6 haftasında zorlu mücadelelere çıkacak Menemenspor, sergilediği futbolla taraftarına umut verdi.

TFF 1. Lig'de küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Menemenspor, potadaki rakibi Akhisarspor'un kaybetmesiyle evinde Ümraniyespor karşısına moralli bir şekilde çıktı. Maç boyunca mücadeleci bir futbol sergileyen sarı-lacivertli ekip, 1-1'lik beraberliğe rağmen taraftarına umut verdi. 28 hafta sonunda 29 puana ulaşan ve 15. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 16. sıradaki Akhisarspor'la puan farkını 4'e yükseltti.

Kalan 6 maçta ligde kalma mücadelesi verilecek

Menemenspor'da, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalar yapan Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını ve hepsinin final niteliği taşıdığını belirterek, ligde kalıcı olmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sarı-lacivertliler, ligin 29. haftasında Bandırmaspor deplasmanında mücadele verecekken, 30. haftada şampiyonluk adaylarından Samsunspor'u konuk edecek. 31. haftada İstanbulspor'a konuk olacak olan Menemenspor, 32. haftada küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 33.haftada konuk olacağı Keçiörengücü maçının ardından ise ligin son haftasında ise yine şampiyonluk yarışı içindeki Adana Demirspor'u ağırlayacak. - İZMİR

Menemenspor umut verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemenspor umut verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:25:43. #1.14#
title