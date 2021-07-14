Menemenspor Umut Sözen'in peşinde
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Menemenspor Umut Sözen'in peşinde

Menemenspor Umut Sözen'in peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Altınordu'da forma giyen stoper Mehmet Enes'le temasa geçen sarı-lacivertliler, Adanasporlu orta saha Umut Sözen'e de teklif götürdü. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Enes ve Umut'u ısrarla istediği, yönetimin de transferleri en kısa sürede netleştireceği kaydedildi. Geçen sezon Adanaspor'da 16 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu toplam 497 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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