Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını belirterek, "İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını belirterek, "İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yazıcı, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, galibiyete daha yakın olan taraf olmalarına rağmen özellikle ilk yarıda direkten dönen 2 toplarının olduğunu söyledi.

İkinci devrede yedikleri golün kendilerini moral olarak etkilemesine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Rakibin 10 kişi kalması bize bir avantaj oldu. Yüklendik ama maalesef gol atamadık. Atamadığınız zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Avantajlı bir duruma geçecektik. İyi futbol oynaya bir takımız ancak üçüncü bölgedeki gol sorunumuzu çözmemiz lazım. Bunu başardığımız takdirde iyi bir Menemenspor izlettireceğiz. Önümüzde 6 maç kaldı, hepsi bizim için bir final. İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz."

Recep Uçar: "Sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da alacakları 3 puanla play-off şanslarını sürdürmek istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını bildirdi.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devrede üçüncü bölgede üretmeye yakın olarak öne geçtiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Sonrasında sezon başından beri bireysel hatadan kaynaklanan yediğimiz belki üçüncü belki dördüncü olan çok da izah edemediğimiz bir gol neticesinde maç 1-1'e geldi. Hemen ardından yediğimiz kırmızı kartla da son 15 dakikayı bir kişi eksik oynadık ve skoru korumaya çalıştık. Futbolda basit hatalar maalesef var, olmaya da devam edecek ama bu bizim canımızı yakıyor. Genel olarak ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum. Kalan 6 maçta azami puanı toplayıp sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Defne Samyeli Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nihat Özdemir Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:45:11. #1.14#
title