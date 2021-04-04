Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını belirterek, "İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz.

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, önlerinde 6 maç kaldığını belirterek, "İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yazıcı, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, galibiyete daha yakın olan taraf olmalarına rağmen özellikle ilk yarıda direkten dönen 2 toplarının olduğunu söyledi.

İkinci devrede yedikleri golün kendilerini moral olarak etkilemesine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Rakibin 10 kişi kalması bize bir avantaj oldu. Yüklendik ama maalesef gol atamadık. Atamadığınız zaman söyleyecek bir şey kalmıyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Avantajlı bir duruma geçecektik. İyi futbol oynaya bir takımız ancak üçüncü bölgedeki gol sorunumuzu çözmemiz lazım. Bunu başardığımız takdirde iyi bir Menemenspor izlettireceğiz. Önümüzde 6 maç kaldı, hepsi bizim için bir final. İnşallah bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz."

Recep Uçar: "Sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da alacakları 3 puanla play-off şanslarını sürdürmek istedikleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını bildirdi.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devrede üçüncü bölgede üretmeye yakın olarak öne geçtiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Sonrasında sezon başından beri bireysel hatadan kaynaklanan yediğimiz belki üçüncü belki dördüncü olan çok da izah edemediğimiz bir gol neticesinde maç 1-1'e geldi. Hemen ardından yediğimiz kırmızı kartla da son 15 dakikayı bir kişi eksik oynadık ve skoru korumaya çalıştık. Futbolda basit hatalar maalesef var, olmaya da devam edecek ama bu bizim canımızı yakıyor. Genel olarak ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum. Kalan 6 maçta azami puanı toplayıp sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz