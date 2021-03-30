Menemenspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Menemenspor, çalışmalarını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Menemenspor, çalışmalarını sürdürdü.
Menemen İlçe Stadı'nda teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra dar alanda oyunu oynadı.
Benin Milli Takımı kadrosunda yer alan Anane Tidjani, antrenmanda yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz