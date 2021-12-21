Menemenspor U19 maçında Fair-Play golü

Karşılaşmanın 74'üncü dakikasında gelişen ani atakta Gençlerbirliği oyuncusu Volkan'ın Baran'a verdiği pas sonrasında, ceza sahası içinde Menemenspor kalecisi Halil Burkay Vural ile takım kaptanları Mete Altunbaş'ın çarpışarak yerde kaldı. Boşta kalan top Gençlerbirliği oyuncusu Baran Başyiğit'in önünde kaldı. Başyiğit kendisinin üçüncü takımının dördüncü golü olarak topu ağlara gönderdi.Gol sonrası Gençlerbirliği kenar yönetimi ve Altyapı Sorumlusu Fatih Dağcı, rakip kaleci sakatlık geçirirken gol kaydetmenin Fair-Play'e uygun olmadığına karar verip, saha içine yolladıkları talimat ile Menemenspor'un santra vuruşu ile birlikte bir gol kaydetmesine izin verdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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