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Menemenspor U19 maçında Fair-Play golü

Menemenspor U19 maçında Fair-Play golü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 1'inci Ligi'nde Gençlerbirliği U19 ile Menemenspor U19 takımları karşı karşıya geldi.

U19 1'inci Ligi'nde Gençlerbirliği U19 ile Menemenspor U19 takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 74'üncü dakikasında gelişen ani atakta Gençlerbirliği oyuncusu Volkan'ın Baran'a verdiği pas sonrasında, ceza sahası içinde Menemenspor kalecisi Halil Burkay Vural ile takım kaptanları Mete Altunbaş'ın çarpışarak yerde kaldı. Boşta kalan top Gençlerbirliği oyuncusu Baran Başyiğit'in önünde kaldı. Başyiğit kendisinin üçüncü takımının dördüncü golü olarak topu ağlara gönderdi.Gol sonrası Gençlerbirliği kenar yönetimi ve Altyapı Sorumlusu Fatih Dağcı, rakip kaleci sakatlık geçirirken gol kaydetmenin Fair-Play'e uygun olmadığına karar verip, saha içine yolladıkları talimat ile Menemenspor'un santra vuruşu ile birlikte bir gol kaydetmesine izin verdi.

- Ankara

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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