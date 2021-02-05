Menemenspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 kaybeden Menemenspor, yarın 20'nci hafta müsabakasında Tuzlaspor'un konuğu olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde, Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zenke forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Tuzlaspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı