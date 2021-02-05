Menemenspor, Tuzlaspor'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Menemenspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

05.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:25
Menemenspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 kaybeden Menemenspor, yarın 20'nci hafta müsabakasında Tuzlaspor'un konuğu olacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 kaybeden Menemenspor, yarın 20'nci hafta müsabakasında Tuzlaspor'un konuğu olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde, Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zenke forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Tuzlaspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, "İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor, Tuzlaspor'a konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:26:43. #1.16#
title