Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
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Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor ile Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor ile Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 6 maçtır galibiyet elde edemeyen İzmir temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Yılport Samsunspor, ilk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde son 5 haftaya Adana Demirspor'un 2 puan önünde 57 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 maçını kayıpsız geçen Samsun temsilcisi, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmada mağlup olmadı.

İki takım arasında ligin ilk devresindeki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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