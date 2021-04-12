Menemenspor temkinli
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Menemenspor temkinli

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Menemenspor temkinli

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan temkinli konuştu.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan temkinli konuştu. Bitime 5 maç kala rahat nefes aldıklarını ancak işin henüz bitmediğini belirten Karan, "Biz temkinli olacağız. Futbolda rahatlama diye bir durum söz konusu olamaz. Şimdilik nefes aldık ancak ligde kalışımızı ilan edemedik" dedi. 

Bandırmaspor deplasmanında hak etmedikleri bir tavırla karşılaştıklarınhı da söyleyen genç teknik adam, "Pandemiden dolayı seyirci alınmıyor ancak oranın sağlık çalışanları davullarla zurnalarla maça girmişler. Bize 1'inci dakikadan bitiş düdüğüne kadar küfür ettiler. Biz kimseye terbiyesizlik yapmadık. Futbol Federasyonu'nun bu tür durumlara önlem alması gerekiyor" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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