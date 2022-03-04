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Menemenspor telafi peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor telafi peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar görev alamayacak. Teknik direktör Cenk Laleci her maçın kendileri adına final niteliğinde olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Düşme potasıyla aramızda 2 puan fark var. Şiddetle galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Samsunspor deplasmanı zorlu geçecek ancak oradan istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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